Energia: Enel X lancia un programma di "demand response" a Taiwan (4)

- Enel X è la business line globale di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei settori in cui l'energia sta evidenziando il maggior potenziale di trasformazione: città, abitazioni, industria e mobilità elettrica. La società è leader mondiale nel settore delle soluzioni avanzate per l’energia, gestisce servizi come demand response per oltre 6,3 gigawatt di capacità totale a livello mondiale e dispone di 110 megawatt di capacità di stoccaggio installata nel mondo, oltre a essere leader nel settore della mobilità elettrica con circa 100 mila punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici disponibili in tutto il mondo. Enel è un’azienda elettrica multinazionale e leader integrato nei mercati mondiali di elettricità, gas e fonti rinnovabili. Maggiore utility europea per Ebitda ordinario, il Gruppo è presente in oltre 30 paesi nel mondo e produce energia con una capacità installata di circa 86,2 gigawatt. Enel distribuisce elettricità tramite una rete di oltre 2,2 milioni di chilometri e, con circa 74 milioni di clienti aziendali e domestici, vanta la più grande base clienti fra i concorrenti europei. Enel Green Power, all’interno del Gruppo Enel, è il più grande operatore privato al mondo nel campo delle energie rinnovabili, con oltre 46,3 GW di capacità eolica, solare, geotermica e idroelettrica installata in Europa, Americhe, Africa, Asia e Oceania. (Com)