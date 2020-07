Roma: scontro frontale nella notte in via Tiburtina, morto uomo di 58 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente nella notte a Roma, in via Tiburtina all'altezza del civico 1331. Intorno alle 2.30 un mezzo pesante della Iveco, guidato da un uomo italiano di 55 anni ha impattato con una Lancia Y. L'uomo alla guida dell'auto, un italiano di 58 anni, è morto sul colpo. La salma è stata trasportata al policlinico Tor Vergata. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo Casilino. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che si sia trattato di uno scontro frontale. Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato all'ospedale San Giovanni in codice giallo. (Rer)