- "Sono convinto che a settembre riapriranno tutte le scuole e in piena sicurezza". Lo ha affermato ai microfoni di "24Mattino" su Radio 24 il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Riapriremo le scuole in sicurezza, sto lavorando per costruire un rapporto organico tra il mondo della scuola e quello della sanità", ha aggiunto. (Rin)