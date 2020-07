Regno Unito: deputati e ministri hanno accettato donazioni collegate alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due deputati della Commissione di supervisione dell'intelligence britannica e 14 ministri hanno accettato donazioni collegate alla Russia. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Times". Alcuni dati in possesso del governo dimostrano che sei membri dell'Ufficio di gabinetto e otto ministri hanno ricevuto decine di migliaia di euro da parte di individui o aziende collegate alla Russia. Le donazioni sono state ricevute dai ministri o dai loro consigli comunali. Alcuni tra questi deputati, come Theresa Villiers e Mark Pritchard, sono stati esortati e restituire il denaro che hanno accettato o a dimettersi dalla Commissione di supervisione dell'intelligence. Le donazioni analizzate dal "The Times" provenivano da Lubov Chernukhin e da Alexander Temerko, o da società delle quali Temerko fa parte. Sia Villiers che Pritchard hanno ricevuto le donazioni prima di entrare a far parte della Commissione questo mese. Temerko e Chernukhin hanno la cittadinanza britannica, ma sono nati entrambi nell'ex Unione Sovietica. Le loro donazioni sono legali, e le loro proprietà dichiarate. Nel 2007 i due sono stati entrambi temporaneamente direttori di una società ingegneristica, parte della quale è successivamente diventata l'azienda energetica Aquind. La nuova società ha rapporti stretti con il Partito conservatore. (segue) (Rel)