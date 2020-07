Sanità: Nursing Up, è sempre più fuga di infermieri verso Germania e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il Covid-19 ha lasciato sulla pelle degli infermieri italiani tracce indelebili. I segni della lotta, fisica e psicologica, rimarranno dentro di noi per sempre. Ma c'è qualcosa che continua a far più male dei contagi, dei turni massacranti, dello straziante contatto quotidiano con la morte. E' senza dubbio l'indifferenza di un Governo che volta le spalle alle nostre istanze e che ci lascia senza punti di riferimento in chiave futura". A parlare, in una nota, è Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, Sindacato infermieri italiani, che mette in evidenza i rischi concreti di quella che sta diventando, gradualmente nel tempo, una vera e propria "fuga di cervelli" dal nostro Paese. "Germania e Regno Unito ci portano via, ogni settimana, ogni mese, decine di giovani valenti colleghi. O forse sarebbe meglio dire che aspirano legittimamente ad inserire nei loro organici le nostre professionalità infermieristiche, tra le più ambite in Europa. Diciamo pure, continua De Palma, che non ci vuole poi molto a convincere un giovane infermiere a decidere di cambiare la sua prospettiva professionale. Sarebbe il caso però di chiedersi, 'nelle stanze del potere', quali sono le ragioni di questa "emorragia che non sembra destinata ad arrestarsi". Il leader del sindacato spiega che "è notizia di qualche giorno fa, continua il leader del Nursing Up, della 'succulenta' offerta di lavoro di un noto complesso ospedaliero di Monchengladbach, il Maria Hillf, che da qualche anno vanta già una piccola comunità di infermieri italiani al suo attivo. Sulle agenzie di stampa, in riferimento alla ricerca di lavoro da parte dell'ospedale in questione, appare, come in un micromondo lontano anni luce dal nostro, l'immagine di un gruppo di infermieri italiani sorridenti e gioiosi. Di spalle si erge un striscione con i colori azzurri: della serie siamo italiani, ci sentiamo italiani, ma a casa non ci torneremo", dice ironicamente De Palma.