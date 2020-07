Tunisia: Ghannouchi ricorda Essebsi nel primo anniversario della morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del partito islamico tunisino di Ennahda, Rachid Ghannouchi, ha scritto un articolo sulla rivista "Leaders" in occasione del primo anniversario della morte del presidente Beji Caid Essebsi, scomparso il giorno della Repubblica, che cade il 25 luglio 2019. Ghannouchi ha ricordato nel suo articolo la sua relazione con Essebsi, che lo ha descritto come "un amico, un compagno e un credente democratico nella rivoluzione, considerando che è difficile ridurre a parole una relazione in cui il personale era mescolato con il politico”. Si tratta, ha spiegato Ghannouchi, di un “mix che ha riunito due uomini provenienti da due mondi diversi, anche incompatibili, per riunirli attraverso l'epopea del consenso nazionale, che è stato un momento fondamentale nella storia della rivoluzione tunisina e della primavera araba".(Tut)