Tunisia: emessa grazia presidenziale per 859 detenuti

- In occasione della celebrazione del 63mo anniversario della Festa della Repubblica tunisina, il presidente della Repubblica Kais Saied ha deciso di concedere una grazia speciale per 859 detenuti il che comporterà il rilascio di 213 di loro. Il resto dei detenuti riceverà una pena ridotta. Il capo dello Stato ha ricevuto, mercoledì, al Palazzo di Cartagine, il ministro della Giustizia Thoraya Jeribi, che gli ha presentato un rapporto sui risultati del lavoro della commissione speciale per la grazia, alla presenza di membri del commissione che ha esaminato i fascicoli di 2065 persone condannate.(Tut)