Roma: movida violenta a Trastevere, tre minorenni collocati in comunità

- Tre minorenni sono stati collocati in una comunità, questa mattina, dai carabinieri della stazione Roma Trastevere che hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Roma su richiesta della procura presso il Tribunale per i minorenni. La misura è stata eseguita a conclusione di attività d’indagine avviata dopo recenti una serie di furti e rapine commessi nel quartiere trasteverino. In particolare, le indagini hanno consentito di individuare 3 minori romani, residenti in città e nell’hinterland, due ragazzi ed una ragazza, che nel mese di giugno si sono resi responsabili di due rapine aggravate, un furto con strappo e una tentata rapina aggravata in concorso, in danno di alcuni minorenni o addirittura maggiorenni, frequentatori del quartiere Trastevere. (segue) (Rer)