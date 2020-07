Roma: movida violenta a Trastevere, tre minorenni collocati in comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini dei carabinieri durante le quali sono stati ascoltati testimoni e visionate immagini degli impianti di videosorveglianza del quartiere e dei tabulati di traffico telefonico e telematico degli indagati, ha consentito di ricondurre ai tre giovani i 4 episodi criminali, che hanno fruttato vari effetti personali, come telefoni cellulari, borse contenenti documenti e denaro contante per un ammontare compressivo di 2mila euro. Gli indagati, due dei quali vantano precedenti specifici per reati contro il patrimonio, risultano studenti e frequentatori di istituti di istruzione secondaria. Espletate le formalità di rito, i destinatari del provvedimento cautelare sono stati collocati presso le comunità designate. Dovranno rispondere di furto con strappo, tentata rapina aggravata e rapina aggravata in concorso. (Rer)