Usa: campagna elettorale Trump risponde ad accuse di razzismo di Joe Biden

- La campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha replicato all’ex vicepresidente e candidato in pectore del Partito democratico Usa Joe Biden, che ha accusato Trump di essere “il primo presidente razzista nella storia degli Stati Uniti”. La campagna di Trump ha replicato definendo le parole di Biden “un insulto all’intelligenza degli elettori afroamericani”. “E’ davvero incredibile – prosegue la nota, firmata da Katrina Pierson, consigliere della campagna di Trump – che certe parole giungano da una persona che vantava amicizie tra i segregazionisti, e un premio da parte di George Wallas (ex governatore segregazionista dell’Alabama); una persona che ha onorato un ex Ciclope esaltato del Ku Klux Klan, che esprimeva il timore che i propri figli potessero crescere in una “giungla razziale”; che si sorprendeva che Barack Obama fosse “eloquente” e “pulito”, e si vantava di provenire da uno stato schiavista. Un politico che era solito usare ripetutamente la parola che inizia per ‘n’. Nella nota, Pierson afferma che Trump “nutre amore per tutte le persone, lavora duramente per elevare le condizioni di tutti gli americani, ed è sostenuto da più elettori afroamericani rispetto a qualunque altro candidato repubblicano alla presidenza nella storia moderna del paese. Nessuno dovrebbe accettare lezioni di giustizia razziale da Joe Biden”, conclude la nota. (Nys)