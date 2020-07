Thailandia: aziende tagliano dividendi per risparmiare capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali aziende della Thailandia hanno ridotto la distribuzione di dividendi per accumulare margini di capitale di riserva, nel contesto di emergenza causato dalla pandemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, secondo cui gli attori economici thailandesi si aspettano ulteriori turbolenze finanziarie nel prossimo futuro. Central Pattana, uno tra i principali sviluppatori di centri commerciali della Thailandia, parte del conglomerato Central Group, ha ottenuto questo mese l’approvazione degli azionisti per un taglio degli anticipi ai dividendi sugli utili di esercizio a 0,8 baht per azione, rispetto agli 1,3 inizialmente previsti. Il taglio consentirà all’azienda di risparmiare 69 milioni di dollari, che il consiglio di amministrazione reputa necessari a “mantenere il flusso di cassa nelle situazioni di fluttuazione finanziaria”. Iniziative analoghe sono state assunte da altri grandi attori aziendali thailandesi, come il conglomerato Central Retail. (segue) (Fim)