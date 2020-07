Frosinone: scoperta tomba antica durante cantiere in centro ad Aquino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tomba alla cappuccina è stata scoperta ieri, in pieno centro ad Aquino, durante i lavori per la realizzazione della linea di fibra ottica. Sul cantiere vi era la sorveglianza archeologica prescritta dalla Soprintendenza Archeologica e ciò ha permesso di individuare senza danneggiare la sepoltura verosimilmente di età imperiale. L'inumato è stato trovato in quelli che sono i resti di una copertura in tegole definita alla cappuccina. La scoperta, frutto di un attento lavoro degli archeologi, si inserisce nel contesto extraurbano della città romana di Aquinum posta a pochi chilometri dal luogo del rinvenimento. La Sabap competente, una volta informata, sta valutando gli aspetti operativi. Intanto i lavori di installazione della fibra proseguono coerentemente alle linee guida ministeriali in materia di lavori pubblici e pubblica utilità. (Rer)