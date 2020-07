Spazio: la Cina intraprende una missione autonoma su Marte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine aprile, l'Amministrazione nazionale dello spazio cinese (Cnsa) ha annunciato che la sua prima missione esplorativa su Marte è stata denominata Tianwen-1. Il nome deriva dal lungo poema "Tianwen", che significa "domande celesti" o "domande in cielo", scritto da Qu Yuan, uno dei più grandi poeti dell'antica Cina. La Cnsa ha dichiarato che tutte le missioni di esplorazione planetaria della Cina in futuro saranno chiamate Tianwen, a significare la perseveranza della nazione cinese nel perseguire la verità e la scienza e nell'esplorare la natura e l'universo. L'agenzia spaziale ha anche svelato il logo delle missioni di esplorazione planetaria della Cina, con la lettera C, che indica la Cina, la cooperazione internazionale e la capacità di entrare nello spazio. (segue) (Cip)