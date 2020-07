Cina: coronavirus, mercati ittici Dalian chiusi per un caso di contagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni in uno dei più grandi mercati ittici locali - il mercato internazionale dei frutti di mare di Liaoyu - a circa 3,3 chilometri dal Dalian Kaiyang, sono state sospese ieri pomeriggio, 22 luglio, sulla scia del caso confermato, ha detto un impiegato al giornale. Un venditore nel mercato del pesce ha confermato che i negozi sono stati chiusi ieri e tutti i venditori hanno ricevuto test per la Covid-19. Occupando un'area di circa 12 mila metri quadrati, il mercato del pesce di Liaoyu ospita circa mille bancarelle. Il coronavirus è stato rilevato in campioni di frutti di mare importati a livello locale. Il 3 luglio, le dogane di Dalian hanno rilevato il ceppo virale sulla parete interna di un contenitore di gamberi bianchi e tre campioni di imballaggio esterno di gamberi bianchi congelati importati dall'Ecuador. Le autorità doganali hanno effettuato la sorveglianza Covid-19 sugli alimenti della catena del freddo provenienti da paesi stranieri per impedire la diffusione della malattia attraverso gli alimenti della catena del freddo importati. Ieri, Dalian ha chiuso la stazione della metropolitana di Dalian Bay sulla linea 3 della metropolitana, dove il paziente confermato aveva viaggiato ogni giorno tra casa e lavoro. (Cip)