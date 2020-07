Giappone: coronavirus, via libera a rientro residenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone inizierà a consentire il rientro nel paese dei cittadini stranieri residenti, che non sono potuti rientrare per mesi a causa della chiusura dei confini adottata in risposta alla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato ieri, 22 luglio, il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, durante un incontro della task force governativa per il contrasto alla pandemia. Abe ha anche confermato che il governo intraprenderà discussioni con 12 economie asiatiche, incluse Cina, Corea del Sud e Taiwan, per un ripristino sicuro dei reciproci collegamenti aerei. La riammissione dei circa 208mila residenti stranieri rimasti confinati all’estero, a prescindere dalla tipologia del loro permesso di soggiorno, avverrà “gradualmente”, ha spiegato Abe, secondo cui la priorità verrà data a circa 88mila tra studenti e lavoratori qualificati. (segue) (Git)