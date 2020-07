Giappone: coronavirus, via libera a rientro residenti stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie giapponesi inizieranno ad operare nuovi centri per la diagnosi del coronavirus presso i principali aeroporti e i maggiori centri urbani del paese dal prossimo settembre, nel tentativo di predisporre un sistema di prevenzione che consenta di allentare le restrizioni imposte ai viaggi internazionali. Lo hanno annunciato funzionari governativi nella giornata di ieri, 14 luglio. L’obiettivo iniziale delle autorità giapponesi è di effettuare 9mila test pcr (reazione a catena della polimerasi) sui viaggiatori in arrivo ogni giorno presso gli aeroporti di Haneda, Narita e Kansai, e nelle aree metropolitane di Tokyo e Osaka. Il governo aumenterà la propria capacità di diagnosi di 13mila test giornalieri dopo aver potenziato i centri per la quarantena esistenti. Le autorità intendono anche ridurre ulteriormente i tempi necessari a processare i test e ottenere le diagnosi, dagli attuali due giorni a poche ore. I centri operativi dal mese prossimo dovrebbero essere in grado di effettuare test su 6mila viaggiatori in arrivo e 6mila in partenza dai principali scali internazionali del paese. (Git)