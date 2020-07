Thailandia: premier Prayuth annuncia completamento preparativi per rimpasto governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha annunciato d’aver completato i preparativi per il rimpasto del suo esecutivo, dopo le dimissioni di sei ministri a seguito delle tensioni interne alla coalizione di governo sul fronte dell’economia. Prayuth ha spiegato che l’unico passaggio da completare, prima dell’ufficializzazione delle nomine, è una nuova verifica delle qualifiche dei nuovi ministri. Nelle scorse ore sono circolate indiscrezioni in merito al ministero dell’Energia, che potrebbe essere affidato a un tecnico esterno, anziché essere affidato sulla base degli equilibri tra i parti di maggioranza. Commentando gli attriti interni alla coalizione di governo, il premier ha negato che la nomina dei ministri stia creando attriti, ed ha aggiunto di essersi già confrontato in proposito con Prawit Wongsuwon, leader del principale partito di governo, Palang Pracharat. (segue) (Fim)