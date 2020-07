Thailandia: premier Prayuth annuncia completamento preparativi per rimpasto governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti dimissioni dei ministri economici del governo hanno alzato il velo sulle profonde divisioni interne alla maggioranza, non tanto e solo in materia di ricette economiche interne, ma anche e soprattutto di collocamento regionale, con una sterzata verso il protezionismo in un frangente di forte difficoltà di settori come il turismo, duramente colpiti dalla pandemia di coronavirus. Le forze politiche thailandesi di maggioranza e opposizione sono in fermento in vista dell’imminente rimpasto di governo, con l’obiettivo di trovare un posto alla tavola dei decisori politici chiamati ad indirizzare il paese in contesto di forte insicurezza interna e globale. Tanto il fronte governativo pro-giunta, quanto quello di opposizione pro-democratico, sono animati da una moltitudine di piccoli soggetti politici, spesso partiti a seggio singolo con cui Prayuth si era dovuto misurare già nei mesi successivi alle elezioni politiche del 2019. (segue) (Fim)