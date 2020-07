Thailandia: premier Prayuth annuncia completamento preparativi per rimpasto governo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risicata maggioranza parlamentare su cui può contare l’esecutivo thailandese lo rende vulnerabile alle mozioni di sfiducia dell’opposizione. La lealtà dei partiti a seggio singolo è dunque cruciale per la tenuta della maggioranza, ed è anche un fattore che ha contribuito a mantenere l’esecutivo su posizioni di massima cautela, sia sul fronte economico che su quello della politica estera: Prayuth pare aver infatti moderato l’avvicinamento economico alla Cina intrapreso sotto la sua stessa leadership dalla giunta militare che ha governato il paese dal golpe incruento del 2014 all’inizio del 2019. Bangkok ha invece riallacciato le relazioni con gli Usa sul fronte della sicurezza: Il 9 luglio scorso il capo di stato maggiore dell’Esercito degli Stati Uniti, generale James McConville, ha guidato la prima delegazione straniera in Thailandia dall’inizio dell’emergenza pandemica. Il generale ha incontrato il premier thailandese Prayuth, il comandante in capo dell’Esercito reale thailandese, Apirat Kongsompong, e altri funzionari di alto profilo. Il riavvicinamento agli Stati Uniti sul fronte della sicurezza è frutto delle pressioni che giungono dagli ambienti realisti, di cui Apirat è esponente di primissimo piano, nonché registra di una riorganizzazione delle Forze armate tesa a ricondurle sotto il controllo diretto del sovrano Maha Vajiralongkorn, limitando l’influenza esercitata da Prayuth durante gli anni del governo militare. (Fim)