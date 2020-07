Giappone-Cina: Senkaku, Tokyo in allarme dopo il 100mo giorno di intrusioni marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone hanno avvistato navi cinesi nei pressi dell’atollo conteso delle Senkaku, nel Mar Cinese Orientale, per il 100mo giorno consecutivo ieri, 22 luglio. Si tratta del periodo più lungo di presenza ininterrotta della Cina nell’area contesa da quando Tokyo ha deciso di nazionalizzare le isole contese, nel 2012. Il governo giapponese ha definito il continuo invio di navi da parte della Cina una questione “estremamente seria”, ed ha annunciato in risposta una ulteriore intensificazione dei pattugliamenti aerei e marittimi, e l’invio di una protesta formale a Pechino. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha replicato che la Cina non accetta le rimostranze di Tokyo, ed ha ribadito che le Senkaku (“Diaoyu” in Cinese) sono parte integrante del territorio della Cina “sin dai tempi antichi”. (segue) (Git)