Rai: Salini, preoccupante perdita prevista per prossimo anno

- L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, nel corso dell'audizione della commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha chiarito che "la crisi economica dovuta della pandemia ha prodotto mancati introiti pubblicitari e da canone speciale, come quelli degli esercizi commerciali, per circa 160 milioni di euro. Ma questo, considerato il mancato acquisto dei diritti delle Olimpiadi di Tokyo e degli Europei calcio, ci consentirà comunque di confermare per l'anno in corso gli obiettivi di bilancio previsti dal piano industriale". Un "piano industriale che - ha chiarito - andrà riadattato passo passo in base" all'evoluzione della crisi economica che "avrà importanti ripercussioni sul 2021". Per questo "abbiamo individuato un percorso per il contenimento della preoccupante perdita prevista per il prossimo anno". Serve però, ha aggiunto "un discorso complessivo per recuperare quelle quote di canone che non arrivano alla Rai: solo così potremo centrare tutti gli obiettivi", ha concluso. (Rin)