Brasile: numero di omicidi in aumento del 7 per cento tra gennaio e maggio

- Il numero di omicidi in Brasile è aumentato del 7 per tra gennaio e maggio di quest'anno, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dallo studio di monitoraggio sulle violenze realizzato dal portale "G1" e basato su dati ufficiali dei 27 stati del paese. Secondo il sondaggio, nei primi cinque mesi dell'anno ci sono stati 19.382 omicidi. Nello stesso periodo dell'anno scorso gli assassinii erano stati 18.120. L'aumento si è verificato in concomitanza con le misure di isolamento sociale adottate per contenere la pandemia di Covid-19. In particolare nel mese di maggio di quest'anno c'è stata una sostanziale stabilità statistica, con un calo dello -0,3 per cento di omicidi rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A maggio 2020 ci sono state 3.529 vittime di omicidio, contro le 3.540 nel 2019, una riduzione di 11 morti. (segue) (Brb)