- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE DI ROMA- Virginia Raggi, sindaco di Roma, visita il cantiere per la realizzazione della Metro C. Saranno presenti: il presidente Metro C, Franco Cristini; l'amministratore delegato Metro C, Fabrizio Paolo Di Paola; il legale rappresentante di Roma Metropolitane, Andrea Mazzotto; l'assessore alla Città in movimento, Pietro Calabrese e il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno .Uscita stazione Colosseo linea B, viale dei Fori Imperiali (ore 8:45)- Virginia Raggi, sindaco di Roma, visita il Parco Nemorense in occasione della riapertura dopo i lavori di riqualificazione.Ingresso incrocio tra via Nemorense e via Panaro (ore 17:30) (segue) (Rer)