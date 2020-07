Argentina: dati ufficiali, attività economica di maggio in calo del 20,6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, 22 lug - L'attività economica in Argentina ha registrato a maggio un calo del 20,6 per cento su anno secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato relativo ai primi cinque mesi dell'anno segna in questo modo un -13,2 per cento nel raffronto con lo stesso periodo del 2019. Unico settore a registrare un segno positivo nel quinto mese dell'anno è quello della pesca, con un +61,5 per cento su anno, mentre a trainare al ribasso l'indice sono soprattutto il turismo, che registra un -74,3 per cento, e il settore della costruzione, con un -62,2 per cento. Forti riduzioni dell'attività si registrano anche per i settori dell'industria, con -25,7 per cento, e il commercio, con -20,9 per cento. Nonostante il forte calo a livello interannuale, l'indice complessivo di maggio segna un +10 per cento nel raffronto con aprile segno, secondo l'Indec, "di una parziale ripresa" dovuta principalmente alla flessibilizzazione delle misure di quarantena e alla riapertura di alcune attività considerate non essenziali. (segue) (Bua)