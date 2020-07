Ue: in testo accordo su Recovery Fund nessun limite a poteri esecutivi della Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "freno di emergenza" non potrà impedire alla Commissione europea di decidere l'erogazione dei pagamenti dei fondi del Recovery Fund. E' quanto si legge nel parere legale dei giureconsulti del Consiglio europeo che, a quanto si apprende, la delegazione italiana ha fatto allegare all'accordo raggiunto lunedì dal Consiglio europeo. "Il testo del punto A19 delle conclusioni del Consiglio europeo starordinario del 17-21 luglio 2020, compreso l'ultimo comma - si legge nel parere allegato all'accordo - non incide sui poteri che i trattati conferiscono alla Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, Tue, all'articolo 317, primo comma, Tfue e alla pertinente legislazione della Ue, segnatamente il potere di convalidare e autorizzare l'erogazione dei pagamenti". Nello stesso parere si rammenta che l'articolo 17, paragrafo 1, Tue, conferisce alla Commissione il potere di "dare esecuzione al bilancio e gestire i programmi" e che l'articolo 317, primo comma, Tfue, conferisce alla Commissione il potere di "dare esecuzione al bilancio... sotto la propria responsabilità ... in conformita' del principio della buona gestione finanziaria". (Rin)