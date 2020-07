Usa: Camera approva legge per rimuovere statue confederate dal Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le statue degli eroi confederati che decoreranno il Campidoglio, a Washington, verranno rimosse. Lo ha deciso la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, che ha votato per approvare una legge a tal proposito, come omaggio alle proteste antirazziste che ancora scuotono il paese. Lo riporta il sito "the Hill". La legislazione è stata approvata con un voto di 305 e 113 contrari (tutti in campo repubblicano, che tuttavia registra 72 voti a favore della rimozione). "Immaginate come ci si sente da afroamericano a sapere che i miei antenati hanno costruito il Campidoglio, eppure ci sono monumenti alle stesse persone che hanno reso schiavi i miei antenati", ha detto la deputata democratica Karen Bass, prima del voto. Bass ha notato anche che la legge è stata approvata meno di una settimana dopo la morte del deputato John Lewis, nota icona dei diritti civili che parlò alla marcia del 1963 a Washington. (Nys)