Usa: l'Assemblea Generale dell'Onu di settembre sarà virtuale

- La 75esima riunione annuale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si terrà a settembre, con la partecipazione di funzionari di alto livello dei Paesi, per la prima volta nella storia si terrà solo virtualmente. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'Onu ha approvato la decisione ieri sera e contestualmente ha autorizzato l'ammissione di dichiarazioni video preregistrate al dibattito generale, così come in altre riunioni di alto livello in programma. Secondo "Cnn", ogni paese potrà avere uno o due delegati nella sala dell'Assemblea durante lo svolgimento dei discorsi.(Nys)