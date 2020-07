Governo: Consiglio dei ministri ratifica l'accordo con la Tunisia su infrastrutture elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di una riunione durata oltre due ore, in tarda notte il Consiglio dei ministri ha ratificato l'accordo con la Tunisia sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, firmato a Tunisi il 30 aprile 2019. L'accordo "consentirà di migliorare l'integrazione dei mercati, ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, integrare nuova capacità di fonti rinnovabili, migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità", si legge in una nota del Cdm. Il progetto di interconnessione è stato ritenuto strategico nella nuova Strategia energetica nazionale (Sen) ed è stato inserito anche nella proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) presentato alla Commissione europea per il periodo 2021-2030.(Nys)