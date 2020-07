Usa: Biden, Trump è il primo presidente eletto razzista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha definito il presidente Donald Trump come il primo presidente eletto apertamente razzista. Lo riporta il sito "Politico". Durante un incontro con la stampa, Biden ha commentato la scelta di Trump e di altri nella sua cerchia di riferirsi al virus come il "virus della Cina", la "kung-fluenza" e il "virus di Wuhan". Biden ha affermato che "nessun presidente in carica lo ha mai fatto, mai, mai, mai, mai, mai. Nessun presidente repubblicano l'ha mai fatto. Nessun presidente democratico. Abbiamo avuto razzisti, e sono esistiti, e hanno cercato di farsi eleggere presidente. Ma lui è il primo ad averlo fatto". Symone Sanders, consigliere senior del comitato elettorale di Biden, ha cercato di chiarire le osservazioni del candidato: "Ci sono stati diversi presidenti americani razzisti, ma Trump si distingue - soprattutto nella storia moderna - perché ha fatto del razzismo e della divisione il suo biglietto da visita e ha vinto", ha detto Sanders. Trump ha risposto al commento di Biden affermando che nessun altro presidente ha fatto più di lui per l'occupazione degli afroamericani, in particolare alla luce della pandemia di coronavirus. Si è spinto fino a dire che "ho fatto per gli afroamericani più di chiunque altro, con la possibile eccezione di Abraham Lincoln".(Nys)