Usa: Trump, prenderei il vaccino contro il coronavirus

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha detto che si vaccinerebbe contro il coronavirus ma che, sia che decida di farlo per primo che per ultimo, verrebbe criticato. "Sapete come funziona", ha detto Trump in un'intervista tv a "Fox News". "Se sarò il primo a farlo, diranno 'è così egoista da voler ottenere il vaccino per primo'... e non lo prendo, diranno che non credo nei vaccini", ha spiegato Trump.(Nys)