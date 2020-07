© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa all’evento “La ricerca per il Lazio del futuro”, nel corso del quale vengono presentati quattro bandi regionali a sostegno di ricerca, innovazione e start-up. All’appuntamento parteciperanno anche il ministro dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, e gli assessori regionali allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli, e al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino. A seguire, alle 11.45, si terrà la tavola rotonda “Università e impresa per un nuovo modello di sviluppo sostenibile e inclusivo”.Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212 (ore 11) (segue) (Rer)