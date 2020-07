Rai: Carelli (M5s), non diventi nuovo caso Alitalia, Stato dia risorse necessarie a servizio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio dell'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini di "un'imminente perdita prevista per l'anno prossimo" per l'azienda "preoccupa, e non poco. Il servizio pubblico, durante l'emergenza Covid-19, ha dato ampia dimostrazione della sua essenzialità per il nostro Paese. Sono stati registrati risultati incontestabili di qualità e ascolti ed è ora che la politica dia un segnale forte per supportare con risorse cospicue la Rai a vincere sfida dei soggetti dei vari mercati". Lo ha affermato Emilio Carelli, deputato del Movimento cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai intervenendo nel corso dell'audizione dell'Ad Rai. "Non vogliamo che la Rai diventi un nuovo caso Alitalia, ma piuttosto che la politica affermi con forza la necessità di un servizio pubblico efficiente dotato di risorse finanziarie sufficienti", ha concluso Carelli.(Rin)