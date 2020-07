Usa: ordine pubblico, telefonata Cuomo-Trump scongiura invio truppe federali a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, dice che lui e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno concordato che non saranno inviate truppe federali nello Stato, per contrastare l'aumento del tasso di criminalità nella città di New York. Lo riporta il sito "Politico". Ieri Trump aveva minacciato minacciato di inviare agenti in tuta mimetica per fermare i disordini, con le sparatorie a New York che sono sono aumentate per tre fine settimana di fila. Tra venerdì e domenica la città ha avuto 22 sparatorie con 24 morti, secondo i numeri della polizia di New York. Questo a confronto con i cinque incidenti e le cinque vittime nello stesso periodo dell'anno precedente. (Nys)