Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di un punto su Trump nel cruciale Texas

- Un nuovo sondaggio tra gli elettori del Texas mostra il candidato democratico, Joe Biden, davanti al presidente degli Stati Uniti Trump di un punto percentuale, 45 per centro contro il 44 per cento. Lo riporta il sito "The Hill". Il sondaggio dell'Università di Quinnipiac conferma le difficoltà elettorali di Trump in questo momento, anche in uno Stato-chiave per le elezioni di novembre, conquistato nettamente quattro anni fa. Il sostegno per Biden è salito dal 43 al 45 per cento in un mese, mentre quello per Trump è stabile. Il sostegno per Trump e Biden rimane alto tra gli elettori dei rispettivi partiti. Tra gli elettori repubblicani, l'89 per cento ha detto che voterà per Trump rispetto al sei per cento che preferisce Biden. Allo stesso tempo il 94 per cento dei Democratici ha detto che ha intenzione di sostenere Biden mentre solo il tre per cento sceglie Trump. Il Texas ha visto i contagi di coronavirus aumentare nelle ultime settimane, e c'è una crescente insoddisfazione per la risposta del presidente all'epidemia. Nell'ultimo sondaggio della Quinnipac, Trump ha ottenuto il 45 per cento di approvazione per il suo lavoro, in calo rispetto al 47 per cento del mese scorso. (Nys)