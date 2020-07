'Ndrangheta: Argentina, arrestati tre presunti appartenenti alla mafia calabrese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, 22 lug - L'Interpol argentina ha arrestato oggi a Buenos Aires due cittadini italiani e un argentino con cittadinanza italiana sospettati di appartenere alla ndrangheta calabrese. Sui tre uomini, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Telam" in base a fonti della magistratura, pendeva un ordine di cattura internazionale con "allerta rosso". Gli arresti sono stati effettuati nel quadro di un'operazione condotta dalle Divisione federale di investigazione dipendente dall'Interpol con la partecipazione del comando provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza e della Direzione distrettuale antimafia (Dda). Sebbene non è stata resa nota l'identità degli arrestati, "Telam" riferisce che si tratta, nel caso degli italiani, di due uomini di 54 e 79 anni, con una "posizione di rilievo" nella struttura della mafia calabrese. Gli arresti, affermano inoltre fonti dell'investigazione, sarebbero in relazione con un'operazione antimafia condotta oggi parallelamente in Italia. (segue) (Bua)