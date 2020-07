Usa: Trump, aumento contagi colpa delle proteste e del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, l'aumento di casi di coronavirus nel paese è soprattutto dovuto alle proteste di questi giorni, che "presumibilmente" hanno innescato un rilassamento del distanziamento sociale. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Ci sono probabilmente una serie di cause per il picco di contagi", ha detto Trump in conferenza stampa. "I casi hanno iniziato a crescere tra i giovani poco dopo le manifestazioni". Tra le cause identificate dal presidente Usa per la situazione attuale ci sono anche l'aumento degli spostamenti, le gite per il Memorial Day e i giovani che vanno al bar o nelle spiaggie. Una menzione speciale per la nazione che confina a sud con gli Stati Uniti:"Stiamo anche condividendo un confine di duemila miglia con il Messico, come sappiamo molto bene, e i casi lì si stanno moltiplicando". Trump ha poi parlato del muro al confine col Messico, dicendo che le 257 miglia di muro appena costruito hanno avuto un impatto utile nel contenimento della pandemia. (Nys)