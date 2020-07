Governo: Consiglio dei Ministri approva scostamento di bilancio da 25 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sentita la Commissione europea, dopo una riunione di oltre due ore, il Consiglio dei Ministri ha chiesto l'autorizzazione al Parlamento per un ulteriore ricorso all'indebitamento di 25 miliardi di euro per l'anno 2020. Montecitorio darà il via libera allo scostamento il 29 luglio. "Il Governo ritiene, in questa fase, di fondamentale importanza continuare ad assicurare il sostegno al sistema produttivo e al reddito dei cittadini, a supportare la ripresa e ad intervenire dove necessario per preservare l'occupazione", si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nel testo si anticipa la proroga degli interventi di potenziamento degli strumenti della Cassa integrazione guadagni e il sostegno ai settori maggiormente colpiti dalla crisi e alla liquidità, "anche attraverso una riprogrammazione delle scadenze fiscali dei prossimi mesi". (segue) (Com)