Scuola: Corrado (M5s Lazio), grazie ad assessore Roma De Santis garantite 6.000 assunzioni (2)

- "Lavoratrici e lavoratori di Roma Capitale - prosegue Corrado - ricordano ancora l'epoca buia dell'ex assessore delegato al personale come un autentico incubo, in cui il dipendente pubblico veniva concepito esclusivamente come un fardello da valorizzare soltanto a ridosso delle campagne elettorali. A tacitare i suoi vergognosi attacchi ci pensano i risultati che sono sotto gli occhi di tutti: dopo anni di umiliazioni e mortificazioni, per la prima volta, grazie al lavoro di Raggi e De Santis, i dipendenti capitolini sono valorizzati e motivati, parte di una visione futura e strategica, ma soprattutto al servizio della città. So bene che per alcuni è già iniziata la campagna elettorale, ma almeno la decenza di avere argomentazioni valide", conclude. (Com)