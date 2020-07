Coronavirus: Brasile prevede deficit da 787 miliardi di real nei conti pubblici nel 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito è attentamente monitorato dal mercato finanziario per misurare il livello di solvibilità, cioè la capacità del paese di pagare i suoi debiti. L'indebitamento del paese ha accelerato dall'inizio della pandemia di coronavirus. In particolare l'aumento è stato di 1,7 punti percentuali a marzo, 1,3 punti percentuali ad aprile e 2,1 punti percentuali a maggio. A febbraio, quando la pandemia non aveva ancora generato un impatto sull'economia del paese, il tasso di crescita del debito era di 0,4 punti percentuali. (segue) (Brb)