Brasile: governo prevede deficit di bilancio da 130 miliardi di euro nel 2020 (2)

- Secondo il ministero dell'Economia, l'aumento del deficit nei conti pubblici è stato causato da un lato dall'aumento della spesa pubblica per far fronte alla crisi economica generata dalla pandemia di coronavirus, dall'altra dalla diminuzione delle entrate. Tra le misure particolarmente pesanti per le casse pubbliche figura il pagamento del bonus di emergenza concesso a lavoratori precari e disoccupati, con un costo stimato di 166 miliardi di real (27 miliardi euro), e il pacchetto di aiuti concesso agli stati e ai comuni, con un costo stimato di 80 miliardi di real (14,5 miliardi di euro). (segue) (Brb)