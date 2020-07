Piacenza: Meloni su Carabinieri arrestati, chi sbaglia paga ma incomprensibile sequestro caserma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni afferma che "chi sbaglia paga e se chi sbaglia indossa una divisa, rappresenta lo Stato e ha il dovere di difendere i cittadini dovrebbe pagare il doppio. Rispettiamo il lavoro della magistratura, che - spiega in una nota - dovrà verificare se dei carabinieri a Piacenza hanno commesso reati, ma troviamo francamente incomprensibile il sequestro di una caserma. E' una misura senza precedenti, che ci auguriamo possa essere al più presto revocata. L'Arma è e rimane un punto di riferimento insostituibile degli italiani e non permetteremo che qualcuno utilizzi l'inchiesta di Piacenza per infangare il lavoro quotidiano di oltre 110 mila uomini e donne che con abnegazione fanno il proprio dovere".(Com)