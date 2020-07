Usa: Camera approva legge che vuole abrogare "travel ban" per i musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una legge che abrogherà le severe restrizioni imposte dal presidente Donald Trump all'ammissione nel paese di rifugiati, richiedenti asilo e visitatori provenienti da alcuni paesi specifici. Un modo per annullare, secondo il sito "Politico", il cosiddetto "divieto di viaggio" nei confronti di alcuni paesi musulmani presi particolarmente di mira da Trump. Il disegno di legge, che sarà con tutta probabilità respinto dal Senato controllato dai repubblicani, mira a denunciare quelle restrizioni che i democratici definiscono come eccessivamente dure e prive di giustificazione per la sicurezza nazionale. Di segno opposto l'interpretazione della legge che ne dà il partito del presidente. L'approvazione del disegno di legge su un voto di 233 a favore e 183 contrari è stata ritardata di quattro mesi a causa del coronavirus. (Nys)