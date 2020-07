Difesa: Deidda (Fd'I) su sindacati militari, da M5s solo false promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ha provato "a migliorare la proposta di legge sui sindacati militari, un testo arrivato in Aula con colpevole ritardo, stravolto rispetto alla bozza iniziale e dopo che la discussione è stata inquinata dal M5s e da chi si professa anti militarista". Lo denuncia in una nota Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fd'I in commissione Difesa. "Ringrazio il sottosegretario Calvisi - prosegue Deidda che ha anche annunciato l'astensione del suo partito sul provvedimento - che ha ereditato una situazione non facile e ha cercato di trovare una condivisione necessaria per un tema che non necessitava divisioni tra vertici e graduati e tra rappresentanza e associazioni. Fratelli d'Italia vuole il bene delle Forze armate e per questo motivo ribadiamo al governo la necessità di un incontro dedicato al confronto tra vertici, associazioni e rappresentanza affinché la Difesa e le Forze armate possano crescere compatte e non scontrandosi come qualcuno ha provato a fare".(Com)