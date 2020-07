Usa: sondaggio, per il 46 per cento la "cultura della cancellazione" è andata troppo oltre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza degli statunitensi è convinta che la "cultura della cancellazione" sia "andata troppo oltre", secondo un sondaggio di Politico/Morning Consult pubblicato oggi sul sito "Politico". Il 46 per cento degli elettori registrati è d'accordo sul fatto che la pratica definita da Dictionary.com come quella di: "ritirare il sostegno a (o cancellare) personaggi pubblici e aziende dopo che hanno fatto o detto qualcosa di considerato discutibile o offensivo" sia "andata troppo oltre", mentre il 10 per cento ha detto che non è andata abbastanza oltre. Un altro 18 per cento ha detto di sentirsi neutrale rispetto alla questione, e poco più di un quarto degli intervistati, il 26 per cento, ha detto di non sapere di che si parla o di non avere un'opinione. Quasi la metà degli intervistati, il 49 per cento, ha dichiarato che la cultura della cancellazione abbia avuto un effetto negativo sulla società, mentre il 27 per cento ritiene che abbia avuto un impatto positivo. Il quaranta per cento ha risposto di aver partecipato alla cultura della cancellazione, e circa uno su dieci ha detto di parteciparvi "spesso". Circa la metà dei Democratici e un terzo dei Repubblicani ha riferito di aver condiviso la propria disapprovazione nei confronti di una figura pubblica sui social media dopo che quella figura ha fatto qualcosa di controverso. Anche l'età gioca un ruolo importante secondo il sondaggio, con gli appartenenti alla Generazione Z e i millennial che sono più propensi ad approvare la cultura della cancellazione, mentre quelli della Generazione X e i Baby boomers sono i più propensi a disapprovarla. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha menzionato la cultura della cancellazione durante il suo discorso del 4 luglio al Mount Rushmore, definendola una delle "armi politiche della sinistra". Il dibattito sulla cultura dell'annullamento si è intensificato negli ultimi mesi, non ultimo quando il "New York Times" ha visto dimettersi il direttore della sezione opinioni dopo un articolo del senatore Tom Cotton, repubblicano, che invitava i militari a rispondere alle proteste di piazza. (Nys)