Brasile: governo prevede deficit di bilancio da 130 miliardi di euro nel 2020 (3)

- Secondo l'ultimo dato ufficiale diffuso all'inizio di luglio dalla Banca centrale, il debito pubblico brasiliano ha raggiunto a maggio 2020 i 5.900 miliardi di real (967 miliardi di euro), equivalente all'81,9 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) del paese. Si tratta del valore più alto della serie storica iniziata nel 2006. Le statistiche considerano il debito pubblico lordo del paese quello composto dal bilancio del governo centrale, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inss) e quelli dei 27 stati e 5570 municipi. Il debito è attentamente monitorato dal mercato finanziario per misurare il livello di solvibilità, la capacità del paese di pagare i suoi debiti: l'indebitamento del Brasile è aumentato dall'inizio della pandemia di coronavirus, e precisamente di 1,7 punti percentuali a marzo, 1,3 punti percentuali ad aprile e di 2,1 punti percentuali a maggio. A febbraio, quando la pandemia non aveva ancora generato un impatto sull'economia del paese, il tasso di crescita del debito era di 0,4 punti percentuali. (segue) (Brb)