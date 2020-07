Brasile: governo prevede deficit di bilancio da 130 miliardi di euro nel 2020 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato negativo dei conti del governo, che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro della Previdenza sociale e della Banca Centrale, nel solo mese di maggio è stato maggiore a quello registrato nell'intero 2019, quando il saldo fu negativo per 95 miliardi di real (15,5 miliardi di euro). Anche il risultato dei primi cinque mesi del 2020 rappresenta il peggiore risultato mai registrato nella serie storica con un deficit pari a 222,4 miliardi di real (36 miliardi di euro). Il risultato del debito pubblico aggregato degli ultimi 12 mesi ha raggiunto un deficit di 300miliardi di real (48,7 miliardi di euro), equivalente all'4,14 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) del paese. In base alla legge di bilancio approvata alla fine dello scorso anno, il governo centrale aveva un limite di deficit imposto non superiore ai 124 miliardi di real (21,5 miliardi di euro), pari all'1,64 per cento del Pil. Tuttavia l'approvazione del decreto di calamità pubblica approvato al scorsa settimana in parlamento esenta il governo dal dover rispettare i vincoli di bilancio per poter affrontare la crisi causata dalla diffusione del coronavirus nel paese. (segue) (Brb)