Brasile: governo prevede deficit di bilancio da 130 miliardi di euro nel 2020 (6)

- In virtù di questo, il dipartimento al Tesoro del ministero dell'Economia, ha stimato che il deficit dei conti del governo potrebbe quest'anno superare in totale i 676 miliardi di real (110 miliardi di euro), pari al 9,5 per cento del Pil. Tuttavia, il rinnovo di uno qualsiasi dei programmi di sostegno al reddito a tutela dei lavoratori colpito dagli effetti della crisi causerebbe un'ulteriore perdita di entrate, il disavanzo primario del governo centrale potrebbe raggiungere gli 800 miliardi di real, ha avvertito il governo (123 miliardi di euro). (Brb)