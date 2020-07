Cina-Usa: portavoce ministero Esteri Pechino, "minacce di morte" contro ambasciata a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha accusato il governo degli Stati Uniti di essere all'origine delle "minacce di bombe e di morte" ricevute dall'ambasciata di Pechino a Washington. In un messaggio pubblicato su Twitter, la portavoce afferma che "come risultato della diffamazione e dell'odio alimentati dal governo degli Stati Uniti l'ambasciata cinese ha ricevuto minacce di bombe e di morte", denunciando un "seguito senza precedenti" nell'azione di "oppressione politica" a suo avviso svolta da Washington contro Pechino. In una serie di tweet, la portavoce fa quindi riferimento alla richiesta statunitense di chiudere nel giro di tre giorni il consolato generale cinese a Houston. "Il motivo è proteggere 'la proprietà intellettuale statunitense e le informazioni private', (è) incredibilmente ridicolo!", ha commentato. (Nys)