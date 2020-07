Usa: Fauci, non credo che potremo sradicare il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fauci, membro chiave della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto oggi che non pensa che Covid-19 sarà mai completamente sradicato, ma che può essere controllato. Lo riporta il sito "The Hill". "Non credo che possa sparire come ha fatto la Sars", ha detto Fauci nel corso di un evento online organizzato da Tb Alliance, un ente no-profit che combatte la turbercolosi. L'epidemia di Sars iniziata nel 2003 è durata diversi mesi e ha colpito soprattutto i paesi asiatici prima di scomparire. Ma nel corso del processo la malattia ha fatto ammalare più di 8.000 persone in 29 paesi e ha causato la morte di 774 persone. "[Il Covid-19] è così efficiente nella sua capacità di trasmettere da umano a umano che penso che alla fine lo controlleremo. Non credo che riusciremo a sradicarlo", ha detto Fauci. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto convinto che il virus alla fine scomparirà. (Nys)