Governo: Faraone (Iv), nessun rimpasto, lavoriamo a testa bassa per spendere bene Recovery

- "No al rimpasto di governo, ora ci dobbiamo rimboccare le maniche e rialzare le saracinesche delle troppe attività che hanno chiuso. Concentriamoci sullo spendere bene i 209 miliardi del Recovery e nel dire subito si ai 37 miliardi del Mes: oggi in Senato Italia viva ha proposto di tenere aperto il Parlamento in agosto per fare il business plan. Meglio dell’ennesima task force è che maggioranza e opposizione lavorino insieme ad un cronoprogramma per spendere bene fondi eccezionali che comportano grandi responsabilità". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone a "Tg2Post" su Rai2. (Rin)